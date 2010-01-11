Завтра лідери 8-ми парламентських партій зроблять заяву

У вівторок, 12 січня, о 15.00 в Києві відбудеться прес-конференція представників парламентських політичних партій на тему: «Про необхідність об’єднання національно-демократичних сил України».

Як повідомили УНІАН організатори прес-конференції, у ній візьмуть участь: Юрій КАРМАЗІН – народний депутат України, Партія захисників Вітчизни; Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат України, Європейська партія України; Юрій ЛУЦЕНКО – лідер «Народної самооборони»; Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія "Реформи і порядок", Володимир СТРЕТОВИЧ – народний депутат України, партія “Християнсько-демократичний союз”; Борис ТАРАСЮК – народний депутат України, Народний рух України; Микола ТОМЕНКО – народний депутат України, партія ВО «Батьківщина»; Олена ШУСТІК – народний депутат України, Українська соціал-демократична партія.

Прес-конференція відбудеться у конференц-залі Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5).

Вхід на прес-конференцію за картками акредитації у Верховній Раді України.