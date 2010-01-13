Ющенко чекає 17 січня ще більше правового хаосу, ніж у 2004-му

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає керівників областей та правоохоронні органи супроводжувати членів виборчих комісій, які будуть забезпечувати процедуру голосування вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді з губернаторами сьогодні.

«Ви повинні зробити усе належне, щоб голосування на дому супроводжувалось спостерігачами – скільки треба, стільки й повинно бути, і супроводження відповідними правоохоронними органами», - сказав Президент.

Він звернувся до СБУ із словами: «Ми розуміємо, що вибори, які нас чекають 17 січня, по викликам не уступають викликам 2004 року, а точніше, мають ще більше правового хаосу, штучно створеного ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ». При цьому він закликав СБУ співпрацювати з іншими правоохоронними органами.

Глава держави також закликав приділяти особливу увагу спробам влаштовувати виборчі каруселі та іншим спробам фальсифікацій на виборах.

В.ЮЩЕНКО також поклав відповідальність з організації голосування на керівництво обласних державних адміністрацій.

Він підкреслив, що мають бути виділені приміщення, обладнання. Комісію мають бути забезпечені транспортом, зв’язком та всім іншим для належної роботи.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що поки він задоволений ходом підготовки до виборів, але «чорт ховається в дрібницях».

Зокрема, він зауважив, що йому відома інформація, що на деяких дільницях в день голосування можуть відключати електроенергію.

«Випадкові обриви проводів будуть плановими», - сказав Президент, закликавши СБУ і голів ОДА оперативно реагувати на подібні факти.