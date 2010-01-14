Фракція БЮТ покинула сесійну залу ВР

Фракція БЮТ покинула сесійну залу Верховної Ради через незгоду головуючого, першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА, першим питанням розглянути зміни до виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, як зазначив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, фракція БЮТ ініціювала проведення позачергового пленарного засідання 14 січня для того, щоб розглянути зміни до закону про вибори Президента України в частині голосування виборців на дому.

За даними А.КОЖЕМ’ЯКІНА, у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях на сьогодні вже висловили бажання голосувати вдома 12% виборців. У БЮТ вважають такий стан справ демонстрацією брутального наміру Партії регіонів фальсифікувати результати виборів, зазначив депутат. «Ми у цьому брутальному і цинічному фарсі участі брати не будемо», – сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Не зважаючи на згадану вимогу фракції БЮТ, О.ЛАВРИНОВИЧ оголосив до розгляду проекти законів щодо внесення змін до ст. 209 Земельного Кодексу України. Після цього депутати від фракції БЮТ зібрали картки для голосування і залишили сесійну залу.