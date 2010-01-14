Позачергове засідання ВР закрили

Позачергове засідання Верховної Ради України закрите, оскільки в сесійній залі зареєструвався тільки 221 народний депутат.

Перед закриттям засідання головуючий, перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ, зауважив, що з такою кількістю депутатів Верховна Рада України не може ухвалювати рішення з уже обговорених законопроектів щодо земельного кодексу.

Також він заявив, що одна з фракцій ВР – фракція БЮТ – намагалася використати парламент у виборчій боротьбі. «Ми всі бачимо результат, який досягла ця політична сила… Не потрібно намагатись використовувати вищий представницький орган України і єдиний законодавчий орган України у своїх вузькопартійних інтересах», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ. Він також нагадав, що чергове пленарне засідання ВР відбудеться 19 січня о 10.00. Після цього він закрив позачергове пленарне засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція БЮТ покинула сесійну залу ВР через незгоду головуючого О.ЛАВРИНОВИЧА першим питанням розглянути зміни до виборчого законодавства, на чому наполягав БЮТ.