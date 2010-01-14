Фельдман назвав найбільш «прохарківського» кандидата

Народний депутат України (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до харківських виборців із закликом підтримати прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО як найбільш «прохарківського» кандидата на президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Водночас О.ФЕЛЬДМАН заявив, що запропонує кандидату на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО підписати з харків`янами «Договір про взаємні гарантії», де міститиметься ряд пропозицій, необхідних для подальшого розвитку Харкова.

Зокрема, серед пунктів цього договору: відновлення дії Спеціального режиму інвестиційної діяльності на території Харкова для підприємств системи машинобудування; збільшення кількості станцій і довжини ліній Харківського метрополітену на 20% у період 2010-2020 рр.; створення 100 тис. нових робочих місць для молодих випускників харківських вузів; ухвалення закону про системоутворюючі підприємства й включення до їх списку «Турбоатома», Заводу ім. Малишева, Харківського авіазаводу, ХТЗ, «Хартрону», «Електротяжмашу».

Крім того, О.ФЕЛЬДМАН пропонує, щоб Ю.ТИМОШЕНКО гарантувала харків`янам не допустити призначення на посади керівників органів влади і директорів державних підприємств фігурантів кримінальних справ і учасників корупційних скандалів, а також - законодавчо закріпити обов`язки народних депутатів, губернаторів, їх заступників і керівників державних підприємств щорічно звітувати про виконану роботу перед виборцями й представницькими органами територіальних громад міста й області.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, більшість із запропонованих у проекті даного договору підходів і заходів щодо розвитку Харкова й Харківської області обговорювалися з Ю.ТИМОШЕНКО, знайшли її розуміння й підтримку. Загалом проект договору містить 25 пунктів економічного, політичного та фінансово-інвестиційного спрямування.