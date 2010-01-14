У БЮТ кажуть, що ПР мститься тим, хто перейшов до Тимошенко

У Луганській області представники Партії регіонів «погрожують в`язницею й фізичною розправою» своїм колишнім соратникам, які заявили про підтримку прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Луганському обласному штабі БЮТ, «тих, хто вийшов зі складу ПР, змінивши політичні пріоритети на користь Юлії ТИМОШЕНКО, піддають потужному адміністративному пресингу. Зокрема, під опалу регіоналів потрапили генеральний директор ДП "Ровенькиантрацит" Юрій ЗЮКОВ, голова теркому ППВП Микола ПОЛУХІН та інші ровенчани, які відкрито заявили про свою підтримку діючому прем`єр-міністру на президентських виборах».

"Партія регіонів у паніці. На мене й моїх земляків, депутатів міської ради, які практично в повному складі вийшли з цієї партії, чиниться серйозний тиск, - сказав Ю.ЗЮКОВ під час телемосту, який пройшов 13 січня в рамках проекту телеканалу "Ірта", - "Твій вибір". - Дійшло до того, що переслідують не лише мене, але й мою сім`ю. А тим ровенчанам, хто сказав, що проголосує за Ю.ТИМОШЕНКО, погрожують посадити у в`язницю".

Ю.ЗЮКОВ висловив переконання в тому, що якщо до влади знову прийдуть регіонали, то шахти перестануть бути державною власністю. Сильні шахти продадуть, а слабкі залишать напризволяще. Гендиректор ДП "Ровенькиантрацит" нагадав, що 100 тисяч шахтарів і близько 300 тисяч членів їхніх сімей опинилися за межею бідності в період масового закриття шахт у 1998-2000 рр. У той період в керівництві області були сьогоднішні ватажки ПР.

"Адже це не Ю.ТИМОШЕНКО закрила 48 шахт на Луганщині, не Ю.ТИМОШЕНКО позбавила людей роботи, не Ю.ТИМОШЕНКО перетворила процвітаючі шахтарські міста й селища на руїни. Що таке селище, якщо в ньому немає шахти? Це означає, що в ньому немає ні лікарні, ні електрики, ні телефонних ліній, та й нічого немає. Тому, незважаючи на тиск Партії регіонів, ми сьогодні з тим лідером, із яким нашим шахтарям буде де жити й де працювати", - заявив генеральний директор ДП "Ровенькиантрацит".

Про тиск представників Партії регіонів на людей заявив і лідер ровеньківської профспілки вугільників М.ПОЛУХІН: "Ті "красномовці", які називали себе захисниками шахтарів, у 2006 році завели на ДП "Ровенькиантрацит" донецьких ділків. Це ледь не закінчилося повним крахом до того сильного, процвітаючого підприємства. Тільки Ю.ТИМОШЕНКО допомогла позбавитися нам від них і почала процес модернізації наших шахт. А сьогодні представники Партії регіонів роз`їжджають по області й тиснуть на людей, щоб ті голосували за Віктора ЯНУКОВИЧА".

За інформацією Луганського обласного штабу БЮТ, 13 січня на телеканалі "Ірта" пройшов телеміст за участю 6 міст Луганщини: Сєверодонецька, Ровеньків, Свердловська, Старобільська, Красного Луча й обласного центру. Декілька десятків тисяч людей зібралися на вулицях і площах своїх міст, щоб висловити свою позицію: "Тимошенко з нами, значить, ми з Тимошенко".