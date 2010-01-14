Тігіпко: армію зруйнували під виглядом реформ для вступу до НАТО

В Україні під виглядом реформ для вступу до НАТО майже зруйновані Збройні Сили і ослаблена оборонна промисловість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата у президенти України Сергія ТІГІПКА, про це політик заявив під час відвідування державного підприємства «Іскра» в Запоріжжі, яке спеціалізується на розробці та виготовленні радіолокаційних станцій.

На думку С.ТІГІПКА, останнім часом в Україні проводилася непродумана оборонна політика. Зокрема, країна готувалася до вступу в НАТО, хоча відповідного рішення Верховної Ради чи референдуму з цього питання не було. «Цими реформами ми розвалили свою армію і дуже сильно ослабили оборонну промисловість», - сказав С.ТІГІПКО.

Він вважає, що Україні потрібно переглянути концепцію Збройних Сил. «Нам необхідно чітко розуміти, що ми повинні мати сильну армію. А сильна армія починається з того, що мінімум 60% озброєнь має вироблятися в нашій країні», - підкреслив він.

С.ТІГІПКО переконаний, що важливою умовою для розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу є реалізація спільних проектів з Росією у цій сфері. Останнім часом значна їх частина згорнулася через постійні заяви української влади про вступ країни до НАТО. «Нам необхідно відновити добросусідські стосунки з Росією. Також держава повинна робити все для того, аби українські підприємства військово-промислового комплексу могли успішно конкурувати на зовнішніх ринках», – наголосив С.ТІГІПКО.