Бродський каже, що Саакашвілі допоможе Тимошенко зірвати вибори

Кандидат у президенти Михайло Бродський оприлюднив на прес-конференції аудіозапис, у якому начебто прем’єр-міністр Юлія Тимошенко й президент Грузії Михаїл Саакашвілі розмовляють про участь “міжнародних кримінальних структур” у виборчому процесі, повідомляє “Оглядач”.

“Мені як кандидату в Президенти Україні, – заявив Бродський, – надійшла інформація, яка свідчить про загрозу втручання державних діячів іншої держави та міжнародних кримінальних структур в хід президентських виборів в Україні та зриву виборів загалом. Зокрема, йдеться про загін грузинських бойовиків під керівництвом комітету оборони та безпеки грузинського парламенту Гіві Таргамадзе, особистого друга Михайла Саакашвілі.

Гіві Таргамадзе керував загонами грузинських бойовиків під час «революції троянд» у Тбілісі, на хвилі якої до влади прийшов Михайло Саакашвіллі. Останнім часом Таргамадзе з численною групою осіб перебував в Україні, і, за моїми даними, він розробляє сценарії зриву виборів, співпрацюючи з кандидатом у Президенти Юлією Тимошенко.

Крім того, у моєму розпорядженні є аудіозапис розмови Тимошенко та Саакашвілі, де вони обговорюють необхідність особистої зустрічі Тимошенко з Гіві Таргамадзе, а також те, що Саакашвілі скерував до України найбільш «боєздатних людей».

Як кандидат у Президенти я звертаюся до чинного Президента, керівника Служби безпеки та генерального прокурора з вимогою негайно припинити втручання у виборчих процес представників іноземної держави. Крім того, вимагаю перевірити інформацію про причетність «боєздатних людей» до міжнародних кримінальних угруповань та з’ясувати мету їх перебування в Україні.

Я також звертаюся до ЦВК з проханням вивчити питання про загрозу участі цих осіб у президентських виборах України на боці кандидата Тимошенко, а також їх намагання зареєструватися міжнародними спостерігачами”.

Аудіофайл можна прослухати тут.