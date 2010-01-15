Янукович закликав зробити вибір заради майбутнього України та дітей

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав нинішнє покоління українців 17 січня на виборах глави держави зробити вибір заради гідного майбутнього України та своїх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому політик наголосив сьогодні на Софійській площі у Києві, де проходить мітинг-концерт на його підтримку як кандидата на пост глави держави.

«Сьогодні немає жодного регіону в нашій державі, де б люди не пов’язували зміни на краще свого життя з цими виборами. Людям набридло дивитися, як ця «помаранчева» команда з року у рік принижує український народ, як з року у рік падає імідж України у світі, як люди стають все бідніше й бідніше», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що український народ здатний своїми руками будувати власне майбутнє.

«І сьогодні, коли прийшов час нам з вами визначитися, – я упевнений, що ми зробимо крок уперед, проведено зміни, які покращать життя кожної людини, родини», - наголосив політик.

Він також заявив, що «17 січня українці винесуть вирок цій владі, яка не здатна була ефективно управляти Україно».

«Це буде крок у майбутнє. І ми це можемо зробити заради наших дітей, заради майбутнього. Наше покоління сьогодні несе відповідальність за стан справ у країні», - зазначив кандидат у президенти.

Завершуючи свій виступ, В.ЯНУКОВИЧ закликав український народ рушити «уперед у майбутнє, до перемоги».