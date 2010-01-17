Де голосують кандидати і що слід взяти з собою на дільницю

Юлія Тимошенко у неділю голосуватиме в Дніпропетровську, інші основні кандидати - у Києві.

Прем`єр голосуватиме близько 8.00-8.30 у приміщенні Дніпропетровської державної медичної академії за адресою: Жовтнева площа, 4.

У свою чергу Віктор Янукович прийде голосувати о 10 годині на дільниці за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 10 - приміщення Київської дитячої академії мистецтв.

Віктор Ющенко проголосує також о 10 ранку на виборчій дільниці у Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

Сергій Тігіпко прийде на виборчу дільницю о 9.00 за адресою: вул.Ольгинська 2/4, школа №94.

На цій же дільниці об 11.00 голосуватиме Володимир Литвин.

Анатолій Гриценко голосуватиме об 11.30 на виборчій дільниці у Києві за адресою: вул. Героїв Оборони, 6, приміщення Інституту токсикології.

Олег Тягнибок прийде голосувати об 11.00 на виборчій дільниці №21 за адресою: проспект Бажана, 32А, школа №316.

Пам`ятка: відповідно до законодавства голосування на виборах президента проводиться з 8 ранку до 20 вечора.

Однак кожна окрема дільниця може працювати за своїм часом, приміром, з 10 години до 18 - час вказано у запрошеннях, що були надіслані кожному громадянину за адресою прописки.

Для отримання бюлетеню із собою слід взяти паспорт громадянина України або інший визначений законом документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

О 20 годині буде оприлюднено результати шести екзит-полів: Національного екзит-полу -2010, телеканалів ICTV та "Інтер", студії Савік Шустер, компанії Research & Branding Group та газети "Аргументи і факти".

"Українська правда"