Перед голосуванням Янукович молився

Кандидат у президенти Віктор Янукович має намір провести день виборів переважно у своєму передвиборчому штабі.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів на виборчій дільниці у неділю.

"Частково я буду у виборчому штабі, частково з сім`єю, але переважно буду працювати", - сказав Янукович.

Він повідомив, що зранку у неділю йому "зателефонував онук і побажав удачі".

Напередодні, за словами Янукович, він молився в одній з церков Києва.

На запитання, за кого він голосував, лідер Партії регіонів відповів не конкретно.

"Я проголосував за зміни на краще. У мене відчуття, що український народ хоче змін, і дуже скоро почнеться новий етап у житті країни", - сказав Янукович.

Він також уникнув конкретики у відповідь на запитання, за кого б він проголосував у другому турі, якби в українському законодавстві існувала норма про заборону голосувати за себе.

"Я б проголосував за майбутнє України", - сказав Янукович.

Коментуючи зовнішньополітичні пріоритети в разі його обрання президентом він заявив: "Я буду працювати і з Європою, і з Росією, і з іншими країнами світу".

Українська правда