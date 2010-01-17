Перед голосуванням Янукович молився
Проголосував за зміни
Кандидат у президенти Віктор Янукович має намір провести день виборів переважно у своєму передвиборчому штабі.
Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів на виборчій дільниці у неділю.
"Частково я буду у виборчому штабі, частково з сім`єю, але переважно буду працювати", - сказав Янукович.
Він повідомив, що зранку у неділю йому "зателефонував онук і побажав удачі".
Напередодні, за словами Янукович, він молився в одній з церков Києва.
На запитання, за кого він голосував, лідер Партії регіонів відповів не конкретно.
"Я проголосував за зміни на краще. У мене відчуття, що український народ хоче змін, і дуже скоро почнеться новий етап у житті країни", - сказав Янукович.
Він також уникнув конкретики у відповідь на запитання, за кого б він проголосував у другому турі, якби в українському законодавстві існувала норма про заборону голосувати за себе.
"Я б проголосував за майбутнє України", - сказав Янукович.
Коментуючи зовнішньополітичні пріоритети в разі його обрання президентом він заявив: "Я буду працювати і з Європою, і з Росією, і з іншими країнами світу".