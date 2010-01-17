Литвин проголосував «за п’ятий номер»

Голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН заявляє, що проголосував «за п’ятий номер у виборчому бюлетені».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після голосування на одній із виборчих дільниць Києва.

Голова ВР на виборчу дільницю приїхав з усією своєю родиною – дружиною, сином, донькою, батьками та рідною сестрою.

В.ЛИТВИН зауважив, що його батьки також прописані у столиці, але більше двох днів знаходитися в Києві не можуть і просять його відвезти їх до рідного села на Житомирщині.

Голова ВР також зауважив, що весь сьогоднішній день він має намір провести з родиною і влаштувати екскурсію по Верховній Раді для своїх батьків, оскільки ті ніколи не були в стінах парламенту.

За його словами, він бажає сьогодні всьому українському народу мудрості та відповідального вибору. «Навіщо дорога, якщо вона не веде до храму? Вибір – це завжди зміни, а найнадійніші зміни – це зміни, які звеличують людину», - сказав він.

В.ЛИТВИН також зауважив, що він є противником того, аби у виборчий процес втягувати представників інших країн. «Я думаю, що всі ми розуміємо, про що йде мова. Є межа, за якою заради результату готові розгромити країну… Нам не потрібні руїни після виборів», - сказав він.

Як відомо, згідно із затвердженим ЦВК текстом бюлетеня, під номером №5 перебуває В.ЛИТВИН.