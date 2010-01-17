На Закарпатті скаржаться, що вибори зірвали їм туристичний сезон

Президентські вибори на кілька днів зірвали туристичний сезон у Закарпатті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр КОВАЛЬ.

За його словами, через вибори Президента туристи, які відпочивали в області й запланували свій відпочинок до 20 січня, залишили санаторії та турбази.

«Дуже багато туристів виїхали, аби проголосувати, віддати свій голос на виборчих дільницях за місцем проживання», - уточнив О.КОВАЛЬ.

Він також додав, що в майбутньому туристичні оператори, власники турбаз, готелів повинні будуть враховувати у своїй роботі фактор виборів. Раніше в Україні вибори відбувалися у жовтні, листопаді та травні, що не впливало на туристичну сферу, оскільки ці місяці належать до міжсезоння.

«Цьогорічні вибори, на жаль, надзвичайно негативно вплинули на туристичний бізнес Закарпаття», - додав керівник Турінфоцентру.