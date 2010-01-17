У СП вважають, що вибори проходять чесно

У Секретаріаті Президента України вважають, що поки що президентські вибори відбуваються чесно і демократично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ на прес-конференції у штабі кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА.

«Україна змогла підтвердити свою здатність проводити чесні і організовані вибори… Принаймні, поки що», - сказав І.ПОПОВ, зауваживши, що поки все відбувається більш-менш спокійно.

За його словами, є окремі проблеми, пов’язані із внесенням змін до списків виборців, з голосуванням вдома, деякими випадками «каруселей», псуванням бюлетенів тощо.

Водночас І.ПОПОВ зауважив, що поки що обласні держадміністрації з честю справляються з технічним забезпеченням виборів.