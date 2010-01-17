28-річна виборниця померла в двох метрах від виборчої дільниці
16:32, 17 січня 2010Політика
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Повідомлення з Одеси
28-річна одеситка померла в двох метрах від виборчої дільниці 135-го округу, розташованого в школі.
Як передає кореспондент УНІАН, лікар швидкої допомоги, викликаної на дільницю, не зміг повернути її до життя. «Нам поки що не вдалося встановити причину раптової смерті», - заявив журналістам завідувач оперативного відділу міської станції “швидкої допомоги” Василь ЧЕГЛАТОНЄВ.
За його словами, всього сьогодні медикам довелося надавати екстрену допомогу шести одеситам, які страждають на напади епілепсії.
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