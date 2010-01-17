28-річна виборниця померла в двох метрах від виборчої дільниці

28-річна одеситка померла в двох метрах від виборчої дільниці 135-го округу, розташованого в школі.

Як передає кореспондент УНІАН, лікар швидкої допомоги, викликаної на дільницю, не зміг повернути її до життя. «Нам поки що не вдалося встановити причину раптової смерті», - заявив журналістам завідувач оперативного відділу міської станції “швидкої допомоги” Василь ЧЕГЛАТОНЄВ.

За його словами, всього сьогодні медикам довелося надавати екстрену допомогу шести одеситам, які страждають на напади епілепсії.