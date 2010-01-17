39 підслідних не можуть проголосувати через відсутність бюлетенів у СІЗО

У Запоріжжі 39 підслідних, які утримуються у слідчому ізоляторі (СІЗО), не можуть проголосувати через відсутність бюлетенів.

Як повідомив УНІАН начальник соціально-виховної і психологічної роботи Запорізького регіонального управління Департаменту виконання покарань Павло КРАВЧУК, "незважаючи на те, що відомості для заповнення було подано, як і визначено, - за 15 днів до голосування, і всі необхідні уточнення завчасно внесені під час звіряння, 39 бюлетенів ми чомусь не одержали".

За його словами, інформацію про відсутність бюлетенів для голосування підслідних було передано ЗРУ Департаменту виконання покарань до окружної виборчої комісію № 75, прокуратуру і безпосередньо до Центрвиборчкому.

"Бюлетені обіцяють підвезти, але не підвозять", - констатував П.КРАВЧУК.

Довідка УНІАН. На спецдільниці, розміщеній у запорізькому СІЗО, в цілому мають право проголосувати 895 підслідних.