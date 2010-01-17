У Криму вже забракло бюлетенів

Близько 330 жителів селища Науковий у Бахчисарайському районі Криму не зможуть проголосувати на виборах Президента України через брак бюлетенів.

Про це повідомив кореспондента УНІАН телефоном заступник голови виборчої комісії дільниці № 101 (округ № 10) Сергій НАЗАРОВ.

За його словами, це сталося через неточності у списках.

До уточненого списку, який надіслав орган ведення Державного реєстру виборців, було внесено 411 осіб, хоча у селищі числяться близько 750.

«На підставі цього списку нам видали 420 бюлетенів. Бюлетені закінчилися о 14.45. Люди приходять і приходять, давати їм більше чогось», - сказав С.НАЗАРОВ.

За його словами, зараз члени комісії складають «зразок скарги на реєстр і Центральну виборчу комісію».