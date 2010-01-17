ЦВК назвав остаточний відсоток «надомників»

Сьогодні на виборах Президента України вдома голосуватимуть 3,28% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ.

За її словами, це остаточні дані, які надійшли до ЦВК.

Т.ЛУКАШ зазначила, що це дані станом на 11.00 17 січня, а подача заяв щодо голосування виборцями вдома закінчилась у суботу, 16 січня.

«Це нормальний середній відсоток, який спостерігається на всіх виборах», - сказала Т.ЛУКАШ.

Вона наголосила, що не виправдалися заяви деяких політичних сил про те, що кількість голосуючих вдома сягне 10%.