МЗС передало додаткові бюлетені до Неаполя

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що на даний час МЗС не отримало жодної скарги на організацію виборчого процесу на закордонних виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Поки що ні на «гарячій лінії» МЗС, де приймаються повідомлення, скарги по ходу голосування, ні по дипломатичних і консульських установах станом на 18.30 до нас не надійшло жодної скарги по організації виборчого процесу», - сказав міністр.

За словами П.ПОРОШЕНКА, середня активність закордонних виборців на даний час становить 9,81%. Він зазначив, що традиційно активність виборців за кордоном не перевищує 20%. Зокрема, за словами П.ПОРОШЕНКА, така низька активність виборців у деяких країнах пояснюється поганими погодними умовами.

Він нагадав, що голосування у закордонному виборчому окрузі закінчиться о 6.00 за київським часом 18 січня.

Також, за словами міністра, на деяких виборчих дільницях піднімалося питання про те, що кількість виборців, які хотіли проголосувати, перевищувала кількість виборців, внесених до Державного реєстру.

Зокрема, це питання було піднято у Неаполі, де у Реєстр виборців на 16 січня було внесено лише 28 громадян. За словами П.ПОРОШЕНКА, МЗС відреагувало на цю ситуацію, були замовлені додаткові бюлетені і передані до Неаполя.

«Там, де виникало занепокоєння, можна сказати, що бюлетенів має вистачити. Проте ті громадяни, які сьогодні прийшли голосувати, мають подати заяви, і ми включимо їх до Реєстру виборців», - сказав П.ПОРОШЕНКО.