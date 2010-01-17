Тігіпко хоче, щоб країну струснуло

Кандидат на пост президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що проведення парламентських виборів цього року «піде країні на користь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в своєму штабі в Києві.

Відповідаючи на запитання, чи прогнозує він цього року проведення парламентських виборів, С.ТІГІПКО сказав: «Дуже хотілося б». «Можливо, це дало б країні той струс, який, на мій погляд, президентські вибори все-таки не дали», - сказав він.

«Скажу відверто, я не чекаю нічого нового ні від Юлії ТИМОШЕНКО, ні від Віктора ЯНУКОВИЧА. Можливо, хоча б переконфігурація парламенту дала б можливість якимсь чином дістати прискорення в країні. Якщо це відбудеться, я вважаю, то піде на користь», - сказав кандидат.