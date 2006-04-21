Секретаріат Президента ”як скеля непорушний”
14:53, 21 квітня 2006Політика
530
Жодних кадрових перестановок
Прес-секретар Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ірина ГЕРАЩЕНКО спростовує інформацію про будь-які кадрові перестановки в Секретаріаті Президента.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.
За словами прес-секретаря, на даний момент жодних кадрових перестановок в секретаріаті немає.
І.ГЕРАЩЕНКО додала, що прес-служба Президента надає журналістам виключно факти і не хоче коментувати різні плітки, що іноді з’являються в засобах масової інформації.
Раніше в Інтернеті з`являлась інформація, що глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК має намір перйти на іншу роботу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter