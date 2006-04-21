Секретаріат Президента ”як скеля непорушний”

Прес-секретар Президента України Віктора ЮЩЕНКА Ірина ГЕРАЩЕНКО спростовує інформацію про будь-які кадрові перестановки в Секретаріаті Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.

За словами прес-секретаря, на даний момент жодних кадрових перестановок в секретаріаті немає.

І.ГЕРАЩЕНКО додала, що прес-служба Президента надає журналістам виключно факти і не хоче коментувати різні плітки, що іноді з’являються в засобах масової інформації.

Раніше в Інтернеті з`являлась інформація, що глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК має намір перйти на іншу роботу.