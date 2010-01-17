Головатий зміг проголосувати лише завдяки рішенню суду

Народний депутат України Сергій ГОЛОВАТИЙ (Партії регіонів) заявляє, що зміг сьогодні проголосувати лише завдяки рішенню суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна».

Він зазначив, що не знайшов себе у списках виборів на виборчій дільниці, і йому було відмовлено у внесенні до списку, незважаючи на пред’явлені документи, що він проживає за адресою у будинку, що закріплений за даною дільницею.

С.ГОЛОВАТИЙ повідомив, що через суд він добився права проголосувати на виборах Президента України і зробив свій вибір.

С.ГОЛОВАТИЙ піддав гострій критиці рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який сьогодні вночі прийняв рішення щодо заборони внесення виборців до списку для голосування.

Як повідомляв УНІАН, Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії, яке дозволяло вносити у день голосування у списки виборців зміни за рішенням дільничних виборчих комісій.