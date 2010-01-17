Янукович побачив по телевізору, що Тимошенко у розпачі

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ побачив по телевізору, що його політичний опонент прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває у розпачі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції у своєму всеукраїнському прес-центрі у Києві.

Політик сказав, що сьогодні дивився телевізійну трансляцію прес-конференції Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я побачив, що вона у розпачі. Для мене це не дивно», - зазначив політик.

Він пояснив, що його головний політичний опонент «як завжди розраховувала на те, що їй вдасться в чергове якимось чином схилити виборців на свій бік». За словами В.ЯНУКОВИЧА, помилка Ю.ТИМОШЕНКО і усієї помаранчевої команди полягає в тому, що «від виборів до виборів можна було обіцяти, думаючи, що виборці не пам’ятатимуть цих обіцянок». «А люди це не забули», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також пояснив, що Партія регіонів встановила намети навколо будівлі Центральної виборчої комісії, тому що ця політична сила не довіряє чинній владі.

«Ми точно знаємо: було і є намір сфальсифікувати результати виборів. І ми готові захистити результати народного волевиявлення», - підкреслив лідер “регіоналів”.