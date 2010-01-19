На Львівщині підтримали Ющенка і Тимошенко

Лідером президентських виборів у Львівській області, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 34,58% виборців (майже 500 тисяч осіб) за підсумками опрацювання майже 98% бюлетенів з 12 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЮЩЕНКО, якого підтримали 30,8% виборців; на третьому – Арсеній ЯЦЕНЮК (11%), на четвертому – Віктор ЯНУКОВИЧ (5,68).

Далі йдуть Олег ТЯГНИБОК (5,35), Сергій ТІГІПКО (4,81) і Анатолій ГРІЦЕНКО (2,05).

В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО поділили лідерство в округах – по шість (з них всі чотири у м.Львові -за В.ЮЩЕНКОМ). Вони ж другі теж по шість разів. Третя позиція на Львівщині неподільно за А.ЯЦЕНЮКОМ - всі округи.

В.ЯНУКОВИЧ – п`ять разів четвертий, шість - п`ятий і один раз на шостому місці. О.ТЯГНИБОК – шість разів четвертий, двічі п`ятий і чотири рази (всі округи м. Львова) на шостій позиції. Решта «4-ок, 5-ок і 6-ок» - за С.ТІГІПКОМ.

«Людина-7» на Львівщині - А.ГРИЦЕНКО: всі округи.