Київ вибрав Тимошенко і Тігіпка

Лідером президентських виборів у м. Києві, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 38% виборців (482 тисячі осіб) за підсумками опрацювання майже 95% бюлетенів з 10 виборчих округів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримали 19% виборців; на третьому – Віктор ЯНУКОВИЧ (15,9%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (8,7%).

Далі йдуть Віктор ЮЩЕНКО (3,8), Анатолій ГРИЦЕНКО (3,1), Володимир ЛИТВИН (2,52) і П.СИМОНЕНКО (2,49).

Ю.ТИМОШЕНКО – перша в усіх округах. С.ТІГІПКО - другий у всіх округах, В.ЯНУКОВИЧ – третій в усіх округах. А.ЯЦЕНЮК – четвертий в усіх округах. В.ЮЩЕНКО - п`ятий у всіх округах. А.ГРИЦЕНКО – шостий в сімох округах і сьомий у трьох. У В.ЛИТВИНА – одна «шістка», три «сімки», решта – восьмі місця. Дві «шістка» і чотири «сімки» - у П.СИМОНЕНКА.