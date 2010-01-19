Кількість членів НСЖУ перевищила 17 тисяч

Національна спілка журналістів України налічує 17 тисяч 027 членів.

Такі дані містить черговий статистичний звіт НСЖУ станом на 1 січня 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі Спілки.

Як відзначили у прес-службі, хоча професія стрімко фемінізується, у НСЖУ все ж таки переважають чоловіки: у Спілці їх 9 тис. 768, жінок – 7 тис. 259.

За минулий рік до лав НСЖУ вступили 1044 творчі працівники інформаційної сфери, з них 343, або 32,8% – віком до 30 років