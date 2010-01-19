Кількість членів НСЖУ перевищила 17 тисяч
10:47, 19 січня 2010Політика
2157 0
Професія стрімко фемінізується
Національна спілка журналістів України налічує 17 тисяч 027 членів.
Такі дані містить черговий статистичний звіт НСЖУ станом на 1 січня 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі Спілки.
Як відзначили у прес-службі, хоча професія стрімко фемінізується, у НСЖУ все ж таки переважають чоловіки: у Спілці їх 9 тис. 768, жінок – 7 тис. 259.
За минулий рік до лав НСЖУ вступили 1044 творчі працівники інформаційної сфери, з них 343, або 32,8% – віком до 30 років
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter