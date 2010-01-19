Верховна Рада звільнила члена ЦВК Писаренка

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Дане звільнення пов’язане з тим, що А.ПИСАРЕНКО досяг граничного віку перебування на державній службі - 65 років.

В.ЛИТВИН повідомив, що мав учора розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з приводу внесення кандидатури на посаду члена ЦВК. За словами В.ЛИТВИНА, В.ЮЩЕНКО повідомив, що ним уже підписане подання про призначення на посаду члена ЦВК, але він подасть його до парламенту лише після того, як буде ухвалене рішення про звільнення А.ПИСАРЕНКА.

В.ЛИТВИН після ухвалення рішення попросив відповідні служби парламенту звернутися до Президента України щодо подання ним кандидатури до парламенту, аби ВР змогла терміново ухвалити рішення щодо призначення члена ЦВК, кандидатура якого буде запропонована главою держави.