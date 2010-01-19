Верховна Рада не змогла подолати вето Президента на Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України” (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосували лише 275 (при необхідних 300 – УНІАН) із 431 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Зокрема, за подолання вето проголосували 168 членів фракції ПР, 43 - із фракції БЮТ, 15 – із фракції НУ-НС і в повному складі проголосували фракції Блоку Литвина та КПУ.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН доручив профільному комітету парламенту доопрацювати даний законопроект і винести його в четвер, 21 січня, на розгляд парламенту.

Даним законом передбачалося продовження мораторію на продаж земель до 1 січня 2012 року.

Як зазначив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на засіданні парламенту, Президент застосував вето, оскільки подальше продовження мораторію на вільний обіг земель може призвести до неможливості ефективного використання та охорони землі, а також до поширення тіньових механізмів відчуження земельних ділянок, збільшення кількості зловживань у даній сфері. О.ШАПАК зазначив, що мораторій призвів до того, що «набув розквіту” тіньовий ринок землі. За його словами, на сьогодні вже понад 10% земель передано в довготривалу оренду на термін понад 10 років. В окремих регіонах, додав він, з людьми уклали угоду на 49 років оренди.

«Фактично утворено тіньовий ринок відчуження за безцінь земельних ділянок», - підкреслив О.ШЛАПАК. Він додав, що за підрахунками деяких консалтингових компаній, «за 4 роки в Україні пішло наліво 5 млн. га сільськогосподарських земель.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

29 грудня Президент В.ЮЩЕНКО застосував право вето до цього закону.