ВР хоче заборонити банкам змінювати ставки за виданими кредитами

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо врегулювання порядку внесення змін до договорів про надання фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні проголосували 365 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, автором якого є народний депутат К. КУЛИКОВ, передбачається, що не тільки банкам, а й іншим фінансовим установам буде заборонено в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами.

Крім того, законопроектом передбачається заборонити фінансовим установам вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника і з пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку передбачену кредитним договором.