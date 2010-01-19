У Януковича думають замінити його Божою Матір'ю

В разі перемоги Віктора Януковича на виборах його портрет не висітиме у школах.

Такий висновок можна зробити зі слів заступника голови партії Ганни Герман у вівторок.

Так, відповідаючи на питання про заяви Тимошенко, що в разі перемоги Януковича, його портрети доведеться вішати у школах, вона сказала:

"Зараз на наших дітей чекає стільки небезпек, діти настільки незахищені в цьому суспільстві, де потоптаний закон, де не дбають про учителів і про учнів, що в класах потрібно вішати ікону Божої Матері, щоб вона захищала наших дітей, а не портрети президентів", - сказала Герман.

Раніше Тимошенко заявила:

"Лише уявіть собі, що переміг Янукович. I його портрети будуть висіти в школах як приклад для наслідування дітей. Його портрети будуть висіти у кабінетах начальників міліцій. Це буде ганьбою для країни. Цього не може бути, i я цього ніколи не допущу. Янукович ніколи не буде президентом України".

Українська правда