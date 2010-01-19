Експерт вважає, що технологи Януковича мають попотіти

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що для кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА завдання підвищення електоральної значущості важче вирішуване, ніж для Юлії ТИМОШЕНКО. Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, такі кандидати на посаду Президента України «другого ешелону» як Арсеній ЯЦЕНЮК чи Сергій ТІГІПКО не зможуть забезпечити лінійне перетікання свого виборця під якогось з кандидатів, що виходять у другий тур виборів Президента.

На думку експерта, переговори з кандидатами «другого ешелону» сьогодні мають фоновий ефект, оскільки мотивація для їх виборців вибудовуватиметься на рівні штабів не цих кандидатів, а в штабах кандидатів-лідерів – Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.

«При цьому цілком зрозуміло, що перспектива залучення голосів так званих «третіх» кандидатів набагато привабливіша для Ю.ТИМОШЕНКО. Для неї розрив у 10% є більшою мірою проблемою низької явки. Тоді як ціна перемоги – це ефективна робота з електоратом А.ЯЦЕНЮКА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА і, меншою мірою - С.ТІГІПКА. Для В.ЯНУКОВИЧА завдання підвищення власної електоральної значущості – набагато важче вирішуване», - переконаний В.БАЛА.

На думку політолога, 10% різниця в голосах на рівні першого туру створює технологам Партії регіонів важковирішувані завдання. «Тому можна говорити про те, що найдалекоглядніші члени команди В.ЯНУКОВИЧА розпочнуть зараз налагоджувати мости з представниками команди Ю.ТИМОШЕНКО з наміром збудувати систему взаємних гарантій», - вважає експерт.