Сівковичу нагадують, що кумом Саакашвілі є Ющенко, а не Тимошенко

Народний депутат від «Народної самооборони» Олександр БОБИЛЬОВ вважає, що заява депутата від Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА щодо грузинських спостерігачів свідчить, що регіонали бояться присутності незалежних міжнародних спостерігачів на виборчих дільницях Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Політик СІВКОВИЧ повинен розуміти, що спецназом може бути лише батальйон спеціального призначення, і то в складі не більше 200 чоловік. Де налякані регіонали взяли стільки спецназівців, скільки їх назвав СІВКОВИЧ? До того ж, у Грузії немає міліції, є лише поліція. Отже, ЗМОПу (за словами СІВКОВИЧА) у Грузії також не може бути апріорі, оскільки у скороченні ЗМОП літера «М» означає - міліція», - прокоментував заяву представника «регіоналів» О.БОБИЛЬОВ.

Крім того, політик висловив здивування словами В.СІВКОВИЧА з приводу того, що Грузія направила до України більше тисячі спортсменів. “Де він їх там стільки взяв? В олімпійській збірній України їх стільки немає», - підкреслив О.БОБИЛЬОВ.

Також коментуючи звинувачення В.СІВКОВИЧА, що “Грузія направила до України бойовиків”, він попросив Партію регіонів бути обережнішою із заявами, бо вони звинуватили певну країну в тому, що вона направила сюди свої війська. “Вони розуміють, що означає така заява і якою будуть її наслідки?», - наголосив БОБИЛЬОВ.

«Наступне: СІВКОВИЧ каже, що «ТИМОШЕНКО домовилась із Грузією, щоб направили сюди бойовиків на літаках»… Він часом не переплутав ТИМОШЕНКО з ЮЩЕНКОМ, який кумається з грузинським Президентом?», - зазначив О.БОБИЛЬОВ.

«Це ази, і соромно їх не знати СІВКОВИЧУ. Зате після вигадок і перебільшень цього речника Партії регіонів про неї можна сказати, «що в когось від страху побільшали очі». Видно, що «регіонали» чомусь до судом бояться присутності незалежних міжнародних спостерігачів на виборчих дільницях Донецької області, причому саме в другому турі. Запитання – чому бояться?», - адресував запитання депутату В.СІВКОВИЧУ депутат О.БОБИЛЬОВ.

Як повідомлялося, В.СІВКОВИЧ вимагає від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, МЗС та РНБО детально перевірити факти втручання іноземних громадян у перебіг президентської виборчої кампанії в Україні.

У своєму депутатському зверненні В.СІВКОВИЧ вказує на документальні підтвердження приїзду до України як спостерігачів за виборами близько двох тисяч громадян Грузії, серед яких, за його словами, “кілька сотень бійців ЗМОП МВС Грузії, спортсменів-борців та представників кримінальних структур”. Ці особи, за інформацією народного депутата, “не мають жодного відношення до спостереження за перебігом виборчого процесу, і приїхали в Україну лише для дестабілізації ситуації, громадських заворушень, аж до провокування збройного конфлікту в період першого та другого туру голосування”.

До депутатського запиту він додав записи телефонних розмов нібито представників влади Грузії та України щодо направлення в Україну бійців спецпідрозділу Грузії для спостереження за виборами.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.