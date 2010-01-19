УНІАН не запрошував ошуканих штабістів і просить утриматися від PR-операцій

Українські засоби масової інформації отримали електронне повідомлення про те, що в УНІАН нібито відбудеться прес-конференція “ошуканих працівників” штабу одного з кандидатів у президенти України (прізвище кандидата названо). “29 січня 2010 року, – ідеться в “повідомленні”, – в УНІАН відбудеться прес-конференція за участю працівників технологічного штабу” кандидата у президенти України, яким “не виплатили заробітну плату”. Також, за “повідомленням”, “буде оприлюднено інсайдерську інформацію про таємні домовленості” між кандидатом та іншим кандидатом, що змагатиметься в другому турі (названо конкретні прізвища).

У зв’язку з цим УНІАН заявляє, що жодної такої прес-конференції в агентстві не заплановано. Ніхто з цього приводу до нас не звертався і не просив надати для цього наш конференц-зал.

Просимо авторів подібних PR-операцій утриматися від реклами нашого агентства, оскільки ми не маємо жодного стосунку до такої діяльності й надалі також будемо осторонь цього.