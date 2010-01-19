Експерт: Тимошенко має більше шансів на перемогу

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО має більше шансів на перемогу на виборах з огляду на розподіл голосів інших кандидатів.

Таку думку висловив заступник голови відділу євразійських досліджень компанії „Exclusive Analysis” Йоанна ГОРСЬКА в інтерв’ю Reuters.

«Результати ТИМОШЕНКО у першому турі, можливо, є кращими, ніж очікувалось, а якщо подивитись, куди підуть голоси інших кандидатів, то вона має більше шансів на перемогу», - сказала експерт.

За словами Й.ГОРСЬКОЇ, голоси прихильників колишнього голови Національного банку Сергія ТІГІПКО, який посів третє місце з 13-ма відсотками, можуть зіграти важливе значення.

Вона також вважає, що перемога Ю.ТИМОШЕНКО в лютому може бути кращим результатом для української економіки, адже вона сприятиме скорішому відновленню наразі призупиненої програми МВФ.

«Якщо переможе ТИМОШЕНКО, то стабільність, скоріше за все, повернеться швидше, адже вона має домінуючу позицію в парламенті», - зазначила Й.ГОРСЬКА.