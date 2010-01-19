Тимошенко назвала об’єднавчу ідею України

Кандидат на пост Президента, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що об’єднавчою ідеєю України мусить стати європеїзація держави.

Про це йдеться у розміщеному на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО її вітанні з нагоди свята Водохреща.

"В цей святий день я стверджую, що Україна стане красивою, сильною та справедливою європейською державою. Саме так я визначаю місію, роль і, водночас, - об‘єднавчу ідею для всієї України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що свято Водохреща, яке символізує очищення від усього нещирого і недоброго, також мусить стати святом світлих та нових починань. "Нині настав час діяти, працювати наполегливо та вперто, розбудовувати незалежну Україну, дарувати їй успіхи та перемоги, стверджуючи наші національні амбіції", - підкреслила вона.

"Сьогодні ми маємо перші паростки таких перемог. Ці паростки були забезпечені талантом і наполегливою працею наших підприємств, робітників та вчителів, діячів культури та мистецтв, лікарів та наших спортсменів. Адже Сила, Краса і економічні досягнення завжди йдуть поряд", - йдеться у вітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала за небайдужість всім, хто минулої неділі прийшов на виборчі дільниці, щоб виконати свій громадянський обов’язок. "Я вдячна тим, хто віддав свій голос за мене як за кандидата в Президенти. Я вас ніколи не підведу. Я також висловлюю подяку всім людям, які проголосували за світле майбутнє нашої держави, за впевнений рух вперед. Весь світ побачив, що абсолютна більшість людей не хоче повертатися в минуле, і ніколи не підтримає антиукраїнські сили зла, які чіпляються за історію перед тим, як канути в небуття", - наголосила кандидат на пост Президента.

"Впевнено і твердо ми робимо все для того, щоб зайняти гідне місце в світі. І ми його з Вами займемо. Так буде. Я ні на мить не сумніваюся в цьому. Пройде всього кілька тижнів, і перед Україною відкриється новий шлях. Шлях світлих та важливих перемог. Доба безпросвітності та лихоліття зараз завершується назавжди. Саме в ці дні, зі світлого християнського свята Водохреща, почнеться справжнє очищення України, її величний та гідний поступ. Ми наближаємо цю мить разом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.