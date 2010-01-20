Болгарська кандидатка у єврокомісари створила проблеми Європарламенту

Через відкликання кандидата у комісари від Болгарії Європарламент відклав час голосування за новий склад Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА щодо рішення кандидата на посаду комісара ЄС від Болгарії Румяни ЖЕЛЄВОЇ відкликати свою кандидатуру.

“Це ставить нас у нову ситуацію щодо часових рамок зі створення нової Комісії”, - сказав Є.БУЗЕК.

Президент Європарламенту зазначив, що він особисто зацікавлений у забезпеченні завершення процесу слухань кандидатів на посади комісарів ЄС та голосуванні за новий склад Єврокомісії в цілому.

Є.БУЗЕК також зазначив, що нова дата голосування буде визначена найближчим часом, після отримання згоди від нового кандидата на посаду комісара ЄС.

“Нові слухання можуть відбутися 3 лютого, а голосування щодо нового складу Єврокомісії – 9 лютого. Однак остаточне рішення буде винесене Конференцією президентів Європарламенту”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, кандидат в комісар ЄС, міністр закордонних справ Болгарії Р.ЖЕЛЄВА відмовилася від посади після того, як ряд депутатів Європарламенту поставили під сумнів відповідність її декларації про доходи справжньому стану речей та її професійні якості.

Р.ЖЕЛЄВА мала стати комісаром з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи. Після її рішення відмовитися від посади болгарський прем’єр Бойко БОРИСОВ вирішив представити кандидатом в комісари ЄС віце-президента Світового банку Крісталіну ГЕОРГІЄВУ.

Європарламент розпочав слухання нових кандидатів в комісари ЄС 11 січня, і планував схвалити рішення щодо нового складу Комісії 26 січня.