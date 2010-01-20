Тимошенко сьогодні проведе розбір польотів
11:21, 20 січня 2010Політика
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Велике засідання у БЮТ
|Сергій Міщенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.
За його словами, засідання розпочнеться о 15.00 під керівництвом лідера БЮТ, прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО.
Участь у засіданні, сказав С.МІЩЕНКО, візьмуть, окрім народних депутатів, керівники обласних виборчих штабів та центрального штабу.
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