Тимошенко сьогодні проведе розбір польотів

Фракція БЮТ сьогодні проведе розширене засідання щодо підсумків першого туру виборів Президента України та підготовки до другого туру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, засідання розпочнеться о 15.00 під керівництвом лідера БЮТ, прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Участь у засіданні, сказав С.МІЩЕНКО, візьмуть, окрім народних депутатів, керівники обласних виборчих штабів та центрального штабу.