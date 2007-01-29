Януковича зробили почесним голуб`ятником

У Донецьку прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ присуджено почесний знак "За активний внесок у розвиток голубівництва в регіоні й Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, присудження нагороди відбулося від імені Національної асоціації голубівництва України на міжнародній виставці "Голуб - оберіг шахтарського краю", яка проходила 27-28 січня в Донецьку.

Окрім В.ЯНУКОВИЧА, нагороди також удостоєні голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, голова облради Анатолій БЛИЗНЮК, міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, а також народний депутат, гендиректор меткомбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО. Проте з огляду на те, що нагороджені на виставці не присутні, організатори завірили, що вручать їм нагороди пізніше.

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку 27-28 січня відбулася міжнародна виставка "Голуб - оберіг шахтарського краю". В ній взяли участь члени обласної асоціації голубівників ім. Олександра БРАГІНА (президент ФК "Шахтар", загинув під час вибуху на стадіоні 15 жовтня 1995 р. – УНІАН), члени Всеукраїнської Асоціації голубівників, Всеукраїнської Національної Федерації любителів поштово-спортивного голубівництва, а також голубівники з Росії, Молдови, Литви, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини.

Національну асоціацію голубівників очолює колишній голова Служби безпеки України Леонід ДЕРКАЧ.