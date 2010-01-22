У Януковича вже знають про нову коаліцію у Раді

Відразу після президентських виборів у парламенті може бути створена нова коаліція.

Про це в ефірі 5 каналу заявила регіоналка Ганна Герман.

"Ми маємо всі підстави говорити, що зразу після президентських виборів в парламенті є великий шанс сформувати дієву коаліцію, коаліцію перемін", - зазначила вона.

"Ми знаємо про це, ми маємо підстави це казати, і ми готові дуже швидко працювати, змінити уряд, призначити новий уряд і починати систему реформ, яку ми запланували", - наголосила регіоналка.

Відповідаючи на питання, з якими фракціями Партія регіонів планує створювати коаліцію, Герман сказала: "Я не належу до людей, які забагато секретів відкривають".

Українська правда