У БЮТ кажуть, що переговори з Тігіпком продовжаться

Блок Юлії Тимошенко продовжуватиме консультації з Сергієм ТІГІПКОМ щодо його підтримки кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО у другому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи означає заява С.ТІГІПКА, що він допускає можливість стати прем’єр-міністром при новому Президентові, що є вже якісь конкретні домовленості з Ю.ТИМОШЕНКО або Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Консультації були, і я думаю, будуть продовжуватися», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

У той же час він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО не збирається відмовлятися від своєї пропозиції С.ТІГІПКУ стати прем’єр-міністром за її президентства, якщо у нього є такі амбіції. «Я нічого вам нового не скажу, були контакти і були консультації», - сказав він.

Разом з тим, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, БЮТ відстоює, в першу чергу, таку позицію, що розмова про підтримку має відбуватися не з кимось із кандидатів, а в першу чергу, з виборцями. «Ми будемо звертатись, у першу чергу, до виборців, які голосували за пана ТІГІПКА, ЯЦЕНЮКА, КОСТЕНКА, ЮЩЕНКА, ГРИЦЕНКА, ТЯГНИБОКА», - додав він.