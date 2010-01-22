Експерти - про реакцію Кремля на результати першого туру

Реакція керівництва Російської Федерації на результати першого туру президентських виборів в Україні вкотре показала “недолугість російського політичного класу”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ, коментуючи рішення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, який наступного дня після першого туру виборів в Україні доручив Михайлу ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.

“Політичний клас Росії вкотре довів, що нічого не розуміє у внутрішній політиці України. Адже він сприйняв поразку Віктора ЮЩЕНКА як поразку Помаранчевої революції. Ці дрібні уколи щодо вказівки послу ЗУРАБОВУ відбути в Україну одразу після оголошення результатів першого туру ще раз показали недолугість російського політичного класу”, - заявив політолог.

На переконання І.ЖДАНОВА, поразка В.ЮЩЕНКА на цих виборах Президента України є перемогою Помаранчевої революції.

“Принципи та ідеали, які закладені на Майдані, передбачали виборність і демократичну зміну влади. І це в країні відбудеться”, - наголосив експерт.

Тому І.ЖДАНОВ вважає, що М.ЗУРАБОВ вручить вірчі грамоти лише новообраному Президентові України.

“Ситуацією навколо відсутності в Україні посла росіяни намагалися принизити і В.ЮЩЕНКА, і Україну в цілому. І навіть якщо М.ЗУРАБОВ зараз захоче вручити В.ЮЩЕНКУ вірчі грамоти – це теж буде приводом для приниження”, - зазначив, у свою чергу, директор Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексій ГАРАНЬ.

Як він також зауважив, “нічого страшного не буде, якщо і зараз ЗУРАБОВ почекає”.