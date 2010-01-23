Герман натякає, що Колеснікову, Азарову чи Бойку прем'єром не бути?

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назве кандидатуру можливого прем`єр-міністра України після того, як отримає результати голосування у другому турі.

Про це заявила заступник лідера Партії регіонів Ганна ГЕРМАН у коментарі "Українській правді ".

«Усі ці розмови про КОЛЕСНІКОВА, АЗАРОВА чи БОЙКА - провокація, щоб заплутати наших виборців», - зазначила А.ГЕРМАН.

«Відразу після результатів другого туру ми назвемо кандидатуру на прем`єра», - додала вона.

На запитання, яку партію представлятиме майбутній прем`єр-міністр, Г.ГЕРМАН сказала, що «сьогодні мова про кандидатуру від Партії регіонів не йде».

Як повідомляв УНІАН, у суботу кандидат у президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки в Бучу Київської області висловила припущення, що екс-міністр палива та енергетики, екс-голова НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО може очолити уряд, якщо Президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ.