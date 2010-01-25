У Тимошенко відреагували на ситуацію з захопленням комбінату «Україна»

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не має потреби у послугах поліграфічного комбінату «Україна».

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник керівника центрального штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ, коментуючи ситуацію, яка склалась навколо захоплення поліграфічного комбінату «Україна».

За його словами, ті, хто намагаються породити конфлікт навколо друку виборчих бюлетенів, роблять лише ведмежу послугу. «Необхідно терміново встановити, хто брав участь у намаганні змінити менеджмент комбінату перед виборами, і притягти винних до відповідальності», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він висловив жаль, що «дурість деяких чиновників не має меж».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверху, через які вони й увійшли до будівлі.

Зіткнення сталися і всередині приміщення, були застосовані пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

Раніше Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату "Україна" командою Ю.ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.