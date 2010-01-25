Турчинов підозрює, що ПР приховує злочин

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що захоплення поліграфічного комбінату «Україна» депутатами від Партії регіонів є спробою приховати факти фальсифікації у першому турі виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів, коментуючи ситуацію навколо зміни керівництва поліграфкомбінату «Україна».

«Та істерія, яку вони розв’язали, наштовхує на думку, що, контролюючи керівництво поліграфкомбінату «України», представники фракції Партії регіонів так активно діють, не тільки захищаючи свої комерційні інтереси, але, можливо, і захищаючи злочин, який вони могли зробити під час першого туру», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, підтвердженням таких припущень є заяви представників Партії регіонів про можливість неконтрольованого друку бюлетенів.

«До сьогодення вони практично контролювали цей процес, то, може, вони дійсно знають, про що говорять», і розбіжності між кількістю голосів, особливо у східних регіонах, нібито за Віктора ЯНУКОВИЧА, і реальною кількістю людей, які взяли участь у голосуванні, «може бути дійсно доказом використання незаконно зроблених бюлетенів», пояснив він.

Зокрема, О.ТУРЧИНОВ вважає, що Партія регіонів, підтримуючи попереднє керівництво поліграфкомбінату, також лобіює інтереси консорціуму ЄДАПС, який є монополістом з виготовлення бланків закордонних паспортів з полікарбонатною сторінкою.

Перший віце-прем’єр повідомив, що керівництво поліграфкомбінату «Україна», контрольоване власниками компанії ЄДАПС, відмовилось на початку цього року укласти пряму угоду з Міністерством внутрішніх справ про виготовлення бланків паспортів, внаслідок чого цей процес був заблокований.

«Корумповане ЄДАПСом керівництво поліграфкомбінату «Україна» відмовилось укладати з МВС відповідну угоду і фактично припинило виготовлення паспортів разом із консорціумом ЄДАПС, вимагаючи від держави, що цікаво, укласти угоду саме з цим консорціумом. Це нонсенс. У будь-якій цивілізованій країні цього не може бути», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Саме за цих обставин, за його словами, Міністерство фінансів, якому підпорядковується поліграфкомбінат «Україна», ухвалило рішення про зміну керівництва.