ЦВК оголосила офіційні результати I туру

Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати голосування в день виборів Президента України 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування оголосив голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

За результатами опрацювання 225 протоколів окружних виборчих комісій та підписання ЦВК протоколу щодо результатів голосування у закордонному виборчому окрузі, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, а Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%, Олександр МОРОЗ – 0,38%, Юрій КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василь ПРОТИВСІХ – 0,16%, Олександр ПАБАТ – 0,14%, Сергій РАТУШНЯК – 0,12%, Михайло БРОДСЬКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%.

Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

ЦВК на своєму засіданні оголосила результати голосування по усім ОВК та у закордонному виборчому окрузі.

Протокол про результати голосування підписали усі 14 членів ЦВК, проте окрему думку висловили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, члени ЦВК Ігор ЖИДЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ, Валерій ШЕЛУДЬКО.