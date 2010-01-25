Луценко припустив, що нардепи можуть захопити атомний реактор

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО розраховує, що не пізніше четверга, 28 січня, поліграфкомбінат «Україна» за рішенням Ради національної безпеки і оборони буде взято під охорону внутрішніх військ МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, інформуючи журналістів про результати сьогоднішнього засідання РНБО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на засіданні він поінформував Президента щодо ситуації, яка склалася довкола цього підприємства, після чого РНБО прийняла рішення доручити внутрішнім військам у встановленому законом порядку забезпечити пропуск на цей режимний об’єкт і його охорону.

«Тобто, зараз, очевидно в середу, після офіційного видання рішення РНБО буде рішення Кабміну, і не пізніше четверга внутрішні війська забезпечать надійний периметр охорони», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що до кінця цього тижня комбінат запрацює в нормальному режимі.

Крім того, міністр поінформував, що РНБО доручила Кабміну разом з СБУ забезпечити виконання рішення суду, яким призупинено призначення нового директора поліграфкомбінату і призначити т.в.о. його керівника з числа компетентних працівників комбінату, який має відповідний допуск до державної таємниці.

Також, як зазначив міністр, одноголосно було схвалено рішення Кабміну про впровадження цілодобового відеоспостереження на комбінаті під час виготовлення виборчих бюлетенів.

Коментуючи знову втручання народних депутатів від Партії регіонів в роботу державного режимного об’єкту, Ю.ЛУЦЕНКО припустив, що якщо виходити з такої логіки, наступним з боку народних депутатів може бути захоплений «атомний реактор, монетний двір, Центральна виборча комісія, Секретаріат Президента. І ми дійдемо до абсурду».