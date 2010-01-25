Томенко про дострокові вибори ВР: ідея гарна, але підстав немає

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що для проведення дострокових парламентських виборів немає підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Чернігові.

"Ідея хороша, але якісних підстав для зміни парламенту немає. Не головне, щоб ЮЩЕНКО став депутатом, а ЯЦЕНЮК створив фракцію", - сказав М.ТОМЕНКО і додав, що чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО може створити свій фонд і потрапити пізніше до Верховної Ради України через громадську і політичну діяльність, а Арсеній ЯЦЕНЮК уже зараз може більш активно займатися законотворчістю.

М.ТОМЕНКО вважає, що в Україні "з`явилися політики середнього віку, які не мають своїх фракцій, але це не є причиною для проведення позачергових виборів".

На думку М.ТОМЕНКА, підставами для перевиборів народних депутатів можуть бути зміни виборчого законодавства, уточнення повноважень між гілками влади та нестворення коаліції у парламенті.

Водночас, заступник голови ВР вважає, що у подальшому потрібно якісно змінити склад парламенту, оскільки на сьогодні законотворчою діяльністю займаються лише 50-60 осіб. За словами М.ТОМЕНКА, це може бути зроблено завдяки балансу між партіями та окремими персоналіями – за допомогою відкритих виборчих списків.

Крім того, М.ТОМЕНКО повідомив, що виступає за проведення 30 травня виборів усіх міських, селищних, сільських голів, незалежно, обиралися вони на чергових чи позачергових виборах, адже, за рішенням Верховного суду України, "яке приймалося під ЧЕРНОВЕЦЬКОГО", не буде виборів керівників органів місцевого самоврядування у тисячі адміністративних одиниць України. "Це є розвалом системи виконавчої влади. Я проти цього", - наголосив М.ТОМЕНКО.