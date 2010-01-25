Янукович обіцяє роботу всім, навіть тим, хто працювати не здатний

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на посту глави держави у жодному разі не піде шляхом політичних люстрацій під час реалізації державної кадрової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час прямого телемосту «Київ-Полтава-Кременчук».

«Я, безумовно, проводитиму кадрову політику, яка сприятиме розвитку України. Я ніколи не піду шляхом політичних люстрацій фахівців», - наголосив кандидат у президенти.

Він зауважив, що добре обізнаний із наявним кадровим потенціалом в органах державної влади усіх рівнів. «Ми залишимо усіх, хто здатен ефективно працювати, а хто неспроможний – попросимо піти на іншу роботу. Але без роботи ніхто не залишиться», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що сьогодні кадрову політику в Україні необхідно відроджувати. «Вона зараз втрачена у зв’язку зі значною політизацією суспільства», - сказав лідер Партії регіонів.

Водночас, висловив переконання В.ЯНУКОВИЧ, майбутня кадрова політика стане вагомим важелем впливу на зростання економіки і покращення життя людей.

В.ЯНУКОВИЧ також вкотре заявив, що Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК після виборів Президента посядуть гідне місце у державній політиці.