Драч, Дзюба, Горинь, Юхновський, Щербак підтримають Тимошенко

Відомі громадські діячі, члени Української народної ради закликають виборців підтримати в другому турі виборів Президента України кандидатуру Юлію ТИМОШЕНКО.

Відповідне звернення було оприлюднене сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Автори звернення зазначають, що «Україна опинилася у драматичній ситуації, коли вибір Президента перетворюється на референдум щодо долі Української держави та її цивілізаційної орієнтації».

Громадські діячі відзначають, що розуміють сильні та слабкі сторони діяльності Ю.ТИМОШЕНКО, однак вважають, що саме вона здатна захистити найвищі національні інтереси України, сприяти зміцненню громадянського суспільства і забезпечити демократичний розвиток нашої держави, її європейський вибір.

«Той, хто вважає, що ми не маємо вибору, що 7 лютого не треба брати участь у голосуванні, насправді робить вибір на користь ЯНУКОВИЧА. Пам`ятайте, ЯНУКОВИЧ - не самодостатній, керований ззовні політик, який прагне повернути минуле, перетворити Україну на сателіта відроджуваної московської імперії з євразійським безнаціональним обличчям», - йдеться у зверненні.

Під зверненням підписались 13 громадських діячів: Володимир ВАСИЛЕНКО, Богдан ГОРИНЬ, Іван ДЗЮБА, Іван ДРАЧ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Юрій МУШКЕТИК, Дмитро ПАВЛИЧКО, Володимир ПИЛИПЧУК, Мирослав ПОПОВИЧ, Роланд ФРАНКО, Юрій ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ та Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

Як зазначив письменник Ю.ЩЕРБАК, Ю.ТИМОШЕНКО є виразником інтересів Майдану і здатна забезпечити зміцнення української державності на історичних традиціях боротьби за свободу, на духовних цінностях нашого народу та на європейських засадах.

У свою чергу, поет Д.ПАВЛИЧКО зауважив, що перемога на виборах Віктора ЯНУКОВИЧА призведе до втрати всіх надбань у національному та демократичному житті України часів політичної самостійності.