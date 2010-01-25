ЦВК проведе жеребкування між Януковичем і Тимошенко

28 січня Центральна виборча комісія проведе жеребкування щодо черговості надання ефірного часу для агітації за державні кошти кандидатам у президенти, які вийшли у другий тур виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

Засідання ЦВК, на якому буде проведено жеребкування, розпочнеться о 12.00. На ньому буде визначено черговість надання ефіру кандидатам на державному телебаченні та радіо, а також друку агітації у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Зокрема, кандидати у президенти матимуть два виступи на телебаченні по 45 хвилин, і два виступи на радіо по 30 хвилин за державні кошти.